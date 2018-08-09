МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Бумаги российских банков частично отыграли дневные потери к закрытию торгов четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные биржи.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) ВТБ завершили торги снижением на 6,6% — до 1,34 доллара, при этом в ходе торгов их стоимость падала на 8%. Бумаги Сбербанка по итогам четверга подешевели на 1,49%, до 11,88 доллара, а расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", — на 2,65%, до 18,4 доллара. В ходе торговой сессии их расписки дешевели на 5% и 10% соответственно.

На прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

При этом бумаги других российских компаний закрыли лондонские торги также преимущественно в минусе. Стоимость расписок "Роснефти" снизилась на 1,83% — до 6,43 доллара, "Лукойла" — на 0,92%, до 68,7 доллара, "Новатэка" — на 1,63%, до 150,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,32% — до 4,44 доллара, "Газпром нефти" — выросли в цене на 0,82%, до 24,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,49% — до 16,5 доллара, НЛМК — на 2,24%, до 24 долларов, "Северстали" — на 3,69%, до 15,15 доллара.

Расписки "Магнита" опустились в цене на 3,82%, до 15,84 доллара, "Ленты" — на 3,4%, до 4,83 доллара. Бумаги АФК "Система" потеряли 1,37% и стоили к закрытию 2,6 доллара.