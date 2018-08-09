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САБЕТТА (ЯНАО), 9 авг /ПРАЙМ/. "Ямал СПГ" получил все необходимые одобрения банков на строительство четвертой очереди завода, сообщил журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Уже все получено", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Четвертая очередь "Ямал СПГ", которая будет строиться по собственной технологии "Новатэка" "Арктический каскад" мощностью 900-940 тысяч тонн в год, получилась из того, что мы подобрали наиболее надежное российское оборудование", — сказал Михельсон.

"Мы очень надеемся по планам до конца следующего года запустить нашу четвертую линию "Арктический каскад"… Мы взяли турбину 25 МВт, которая давно у нас производится, и отсюда получилось 940 (тысяч тонн в год — ред.)" — добавил он.

Михельсон также отметил, что новая технология "Арктический каскад" позволит "Новатэку" сократить капзатраты на будущие проекты больше, чем на "Арктик СПГ-2". "Мы опробуем эту технологию… и в будущем будем применять нашу технологию. Если мы говорим сейчас о 30% (снижении капзатрат на "Арктик СПГ-2" по сравнению с "Ямал СПГ"), то если будем в будущем делать по нашим технологиям, уменьшение капвложений будет намного более значительным", — сообщил он.

По его словам, уже практически закончилось размещение заказов на производство оборудования для четвертой очереди. Как следует из списка этого оборудования, который имеется в распоряжении РИА Новости, поставщиком главного газнаоперекачивающего агрегата будет "Казанькомпрессормаш" (Татарстан), главного криогенного теплообменника — "Криогенмаш" (Московская область), испарителей и криогенных насосов — "Атомэнергомаш" (Московская область, входит в "Росатом"), криогенного детандера — Роскосмос (Воронежская область). Прочее динамическое и емкостное оборудования, аппарат воздушного охлаждения поставят производители из Татарстана, Московской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Воронежской и Ленинградской областей.