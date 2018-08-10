ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг /ПРАЙМ/. Создание комплекса по перевалке сжиженного природного газа позволит утроить объемы перевозок по Северному морскому пути, а также реализовать проект по газификации Камчатского края, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Создание такого транспортно-логистического узла позволит решить сразу несколько важных задач: значительно нарастить экспорт нашего СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион, ожидается, что объем перевозок по Северному морскому пути здесь утроится, и путь перейдет на круглогодичную загрузку. Также это позволит обеспечить заказами российских судостроителей, планируется построить десять танкеров-газовозов ледового класса. Кроме того, есть достаточно интересная идея по газификации Камчатского края", — сказал он в Петропавловске-Камчатском на совещании, посвященном проекту "Новатэка" по строительству в регионе перегрузочного комплекса для перевалки сжиженного природного газа.

По его словам, этот проект в целом важен для экономики Дальнего Востока и укрепления позиций России на рынках АТР. Премьер отметил, что успешная реализация проекта связана и с поддержкой со стороны государства. Он пояснил, что речь идет о создании объектов инженерной и портовой инфраструктуры, в том числе о мерах по углублению дна и сооружению системы защиты от цунами.

"Также есть предложение включить в границы ТОР "Камчатка" комплекс и прилегающую акваторию. Для этого потребуется внести изменения в законодательство о таких территориях", — добавил Медведев.

По его словам, этот комплекс значительно улучшит логистику таких стратегических объектов как "Ямал СПГ". Комплекс сможет принимать танкеры ледового класса, которые транспортируют газ по Северному морскому пути из порта Сабетта, и перегружать на обычные газовозы для доставки в страны АТР. По его данным, объем частных инвестиций в проект составляет порядка 70 миллиардов рублей, плановый срок запуска первой очереди комплекса — 2020 год.

В совещании принимают участие вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер — глава аппарата правительства Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер, первый замглавы Минфина Леонид Горнин, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.