МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, параллельно продолжая ожидать разрешения властей этой страны на строительство первого, основного маршрута, говорится на сайте компании.

"Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании", — говорится в сообщении компании.

"Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода "Северный поток", — также отмечается в сообщении.

"На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный маршрут протяженностью 175 километров к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании. Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года заявку. Nord Stream 2 считает, что первая заявка предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным", — уточняет компания.

В свою очередь Датское энергетическое агентство заявило, что получило новую заявку от компании Nord Stream 2 AG на альтернативный маршрут. "Датское энергетическое агентство 10 августа 2018 года получило еще одну заявку от компании Nord Stream 2 AG на разрешение строительства транзитного трубопровода в датских водах на альтернативном маршруте к северу от Борнхольма", — говорится в релизе.

Сообщается также, что агентство начинает ее рассмотрение.

ГАЗОПРОВОД

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.





В октябре 2017 года технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода "Северный поток-2" на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут длиннее основного всего на 10 километров. Таким образом, говорил Сердюков, это не приведет к серьезному увеличению стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиарда евро.