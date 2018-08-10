МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минюст РФ зарегистрировал приказ об индексации оптовых цен на газ "Газпрома" для промышленности на 3,4%, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Из приказа неясно, когда именно начнется индексация цен на газ. 8 августа замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в ответ на вопрос журналистов, возможна ли индексация цен "задним числом", ответил, что она пройдет "в установленном порядке".

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов, подготовленный Минэкономразвития, предполагает индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей на 3,4% в 2018 году, 3,1% в 2019 году и 3% в 2020 году.