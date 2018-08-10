МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета, в частности, организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

Ведомство напоминает, что всего в рамках спора российская сторона оспаривала шесть блоков мер, включающих в себя как требования третьего энергетического пакета и ряда прочих мер энергетической политики ЕС, так и механизмы их реализации на уровне национального законодательства отдельных государств — членов ЕС.

"Исход разбирательства для Российской Федерации по ключевым с точки зрения экономической и операционной деятельности российских поставщиков на территории ЕС положителен", — говорится в сообщении.

"Третейской группой признаны неправомерными количественные ограничения поставок российского газа по газопроводу Opal, включая 50%-ное ограничение на использование мощностей трубопровода, а также требования продажи определенного количества газа на открытом рынке", — сообщает МЭР.

"(Третейской группой признаны неправомерными — ред.) дискриминационные правила сертификации операторов газотранспортных сетей, контролируемых иностранными лицами, в Литве, Венгрии и Хорватии… также третейская группа признала несостоятельной защитную позицию ЕС в части сертификации операторов и "проектов общего интереса" на основании положений об общих исключениях в рамках Генерального соглашения по торговле услугами и Генерального соглашения по тарифам и торговле", — добавляет ведомство.

РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела. Действующий в ЕС "третий энергопакет" подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.