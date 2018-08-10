МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Цена нефти растет на данных Международного энергетического агентства (МЭА) о продолжении сокращения экспорта "черного золота" из Ирана из-за санкций и несмотря на рост числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.48 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до 72,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,2%, до 67,62 доллара за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе сообщило, что Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию, Южную Корею в преддверии полного восстановления санкций США против страны в ноябре.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

При этом нефтяные цены почти не отреагировали на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 10 августа, количество нефтяных буровых установок в США увеличилось на 10, или на 1,16%, до 869 единиц, а газодобывающих — на три, или на 1,63%, до 186 штук. Общее число буровых установок выросло на 13 штук, или на 1,2% — до 1,057 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых установок увеличилось на 108 штук, или на 11,4%.