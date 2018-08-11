ПЕКИН, 11 авг /ПРАЙМ/. Подписание конвенции по определению правового статуса Каспийского моря благоприятно скажется на нефтегазовой отрасли в регионе и создаст хорошую инвестиционную среду для китайских компаний в долгосрочной перспективе, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Китайской академии энергетической стратегии, кандидат экономических наук Лю Цянь.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе предстоящего на этих выходных в Казахстане пятого Каспийского саммита стороны на высшем уровне подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года. Неурегулированность этого вопроса является одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять туркменский газ в Европу. Основным потребителем туркменского газа сейчас является Китай.

Туркменистан по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.

"Подписание конвенции по правовому статусу будет благоприятно для стабильности и развития этого региона, а также для разведки газа и нефти в этом регионе. С точки зрения долгосрочных перспектив, это создаст хорошую инвестиционную среду для китайских компаний", — сказал Лю Цянь.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что Траскаспийский газопровод – государственная стратегия Туркменистана по диверсификации экспорта природного газа, а также право этого государства, строительство проекта по-прежнему находится на первоначальной стадии, будет ли он реализован в конечно итоге, по-прежнему неизвестно.

В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном, и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС.

"Между Китаем и Туркменистаном существует долгосрочное соглашение о поставках газа. Самое важное для Китая — чтобы все обязательства по поставкам в Китай выполнялись в соответствии с контрактом", — сказал Лю Цянь. Он подчеркнул, что в условиях ограниченных возможностей по поставкам, со многих сторон существуют различные риски, однако путь к снижению подобных рисков вовсе не в препятствовании строительству или снабжению других маршрутов, а в повышении возможностей по поставкам страны-поставщика.

РОССИЯ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТА

Лю Цянь полагает, что российский газ сможет обеспечить стабильность поставок в Китай в случае перебоев с поставками туркменского газа.

"Зимой прошлого года после возникновения проблем с поставками туркменского газа в Китай китайская сторона приняла целый ряд мер по обеспечению стабильности поставок, в том числе расширению других источников. Введение в эксплуатацию в 2019 году российско-китайского газопровода по восточному маршруту поможет в дальнейшем обеспечить стабильность импорта в Китай природного газа", — уверен эксперт.

По словам Лю Цяня, если Туркменистан будет не в состоянии обеспечить стабильность поставок природного газа, то в таком случае другие страны-покупатели из Южной Азии или Европы, в условиях строительства газопровода TAPI или Транскаспийского газопровода, также столкнутся с рисками нестабильности поставок.

Ранее пресс-служба Кремля также сообщила, что Конвенция по правовому статусу Каспийского моря, которую подпишут на саммите в Актау лидеры пяти прикаспийских стран, предполагает, что основная площадь водной поверхности останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой, при этом конвенция предусматривает прокладку трубопроводов по согласованным сторонами правилам, с учетом экологических факторов.