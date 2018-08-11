ЯКУТСК, 11 авг /ПРАЙМ/. Якутские энергетики отключили теплоснабжение поселка Депутатский за долги в размере 66 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте АО "Сахаэнерго".

В административном центре Усть-Янского, поселке Депутатский, проживает порядка трех тысяч человек. В настоящее время там температура воздуха днем составляет плюс 17 градусов, ночью опускается до плюс 10.

По информации "Сахаэнерго", общий размер задолженности единой эксплуатационной службы района, обслуживающей объекты органов муниципальной власти, детсады и школы, учреждения социального обеспечения и центральной районной больницы перед компанией превысил 66 миллионов рублей.

"Поскольку должники не предпринимают действий по оплате потребленного энергоресурса, АО "Сахаэнерго" приняла решение о прекращении теплоснабжения до полного погашения задолженности", — прокомментировала пресс-служба компании.

Энергетики заявили, что поселок Депутатский является злостным неплательщиком. В 2017 году глава Усть-Янского района под личную ответственность гарантировал урегулировать вопрос в течение года, поэтому компания подключила к сетям теплоснабжения социально-значимые муниципальные объекты.

"Несмотря на данное обещание, в настоящее время долг не только не погашен, но и существенно вырос. На 1 июля 2018 года задолженность единой эксплуатационной службы района составила более 57 миллионов рублей, центральной районной больницы — 9,5 млн рублей", — отметили в "Сахаэнерго".