МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Китайская нефтегазовая компания CNPC забрала долю французской компании Total в иранском газовом проекте "Южный Парс 11", сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на представителя Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

"Национальная нефтяная корпорация Китая (CNPC) забрала долю французской компании Total и ее доля теперь составляет 80,1% в разработке фазы 11 "Южного Парса", — заявил директор по инвестициям и бизнесу Национальной иранской нефтяной компании Мохамад Мостафави.

Он добавил, что работа с крупными китайскими компаниями также имеет стратегическое значение для Национальной иранской нефтяной компании.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что французская нефтяная компания Total не планирует просить разрешения США на освобождение от санкций и продолжение взаимодействия с иранскими компаниями для закупки местной нефти после 4 ноября.

В июне французская нефтяная компания Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, которое могло бы защитить компанию от вторичных санкций по законодательству США.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.