МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Китайская корпорация PetroChina, реагируя на готовящееся введение новых пошлин на сжиженный природный газ (СПГ) из США, может зимой переориентироваться на поставки этого сырья из других районов планеты, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с таким планом.

Согласно этой стратегии, PetroChina может увеличить покупку СПГ в других странах или обмениваться поставками из США с другими странами Восточной Азии, чтобы избежать уплаты дополнительных тарифов, сообщили агентству источники.

В начале августа минфин Китая сообщил о готовности ввести пошлину в размере 25% на ряд американских товаров, в том числе на импорт американского СПГ. Торговое ведомство Китая заявило, что такой механизм будет реализован, если Вашингтон будет действовать, не считаясь с мнением других, и осуществит на практике свои обещанные тарифные ограничительные меры.

СМИ в начале августа уже сообщали, что PetroChina начала контакты с Катаром по поводу закупок СПГ несколько месяцев назад, в попытке обеспечить в стране достаточный уровень предложения на фоне быстро растущего спроса и отсутствия достаточного объема газа с собственных месторождений, а сейчас ведет активные переговоры в этой стране о покупке СПГ по краткосрочным и долгосрочным контрактам.

PetroChina — дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), котирующаяся на Нью-Йоркской, Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. CNPC принадлежит 82,55% акций компании.