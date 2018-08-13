КИЕВ, 13 авг — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" заключил соглашение с норвежской компанией Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA еще на 18 миллионов евро о предоставлении юридического сопровождения в рамках судебных тяжб с "Газпромом", говорится в результатах тендера, обнародованных на официальном сайте государственных публичных закупок ProZorro.

По информации системы ProZorro, 8 миллионов евро будет уплачено за услуги Wikborg, Rein Advokatfirma в рамках арбитражных производств, а еще 10 миллионов – за услуги юристов по принудительному исполнению принятых арбитражем решений. Согласно договору, норвежская компания будет осуществлять юридическое сопровождение трех апелляционных производств и новых арбитражных производств, инициированных "Газпромом" и "Нафтогазом" в споре о пересмотре ставки платы за транзит.

В 2014 году сопровождение арбитражных производств по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" уже обеспечивала Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA. В январе 2015 года между "Нафтогазом" и Wikborg, Rein & Co состоялись переговоры относительно дальнейшего сопровождения арбитражных производств. "Нафтогаз" подчеркивает, что эта компания имеет успешный опыт ведения дел против "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.

Вместе с тем "Газпром" 14 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. "Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности, в Нидерландах.

Главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в конце июля отмечал, что апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории этой страны. По его словам, "Нафтогаз" рассчитывает, что и это ограничение будет снято в ближайшее время.