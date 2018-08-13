МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. С 6 по 10 августа цены на оптовые партии бензина в РФ значительно снизились, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовая цена на бензин 95 Класс 5 рухнула на прошлой неделе на 1,350 тысячи рублей за тонну и составила 50,940 тысячи рублей за тонну.

Бензин 92 Класс А подешевел на 609 рублей – до 48,732 тысячи рублей за тонну.

Цена на оптовые партии дизельного топлива летнего Класс 5 за указанный период практически не изменилась, составив 49,820 тысячи рублей за тонну – на 20 рублей больше, чем неделей ранее.



