МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Сheniere Energy – крупнейший производитель СПГ в США – может потерять китайский рынок из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Введение КНР 25% пошлины на СПГ из США ставит под угрозу планы увеличения производственных мощностей компании. Альтернативой американскому СПГ на китайском рынке могут стать поставки из России.

СНОВА УБЫТОК

Основной производитель СПГ в США Cheniere Energy предоставила отчетность за второй квартал этого года. Компания снова понесла убыток в размере $18 млн. Результат значительно лучше, чем во втором квартале прошлого года, когда финансовые потери составили $285 млн, но свидетельствует о том, что компания работает на грани рентабельности.

Поскольку первый квартал был для Cheniere Energy удачный, то в первом полугодии этого года прибыль составила $339 млн против $231 млн убытка в январе-июне 2017 года.

Выручка во втором квартале выросла на 24%, до $1,5 млрд, в первом полугодии – на 54%, составив $3,8 млрд.

Всего за шесть месяцев 2018 года Cheniere Energy отгрузила 128 танкерных партий СПГ, включая 61 партию во втором квартале. За весь прошлый год было экспортировано 205 партий СПГ. Увеличение экспорта произошло благодаря запуску четверной линии завода в Sabine Pass, который состоялся в третьем квартале 2017 года.

По сложившейся традиции Джек Фуско, президент и главный исполнительный директор Cheniere Energy. высоко оценил результаты работы своей компании во втором квартале. "Наши результаты во втором квартале 2018 года подтверждают успешную работу компании, а также стабильно высокие цены на рынке СПГ", — заявил Фуско.

Однако понесенный во втором квартале убыток свидетельствует, что компания работает на грани рентабельности, несмотря на увеличение объемов производства и благоприятную рыночную конъюнктуру – СПГ подорожал на 40% в годовом исчислении.

ЖЕРТВА ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ

Самым привлекательным рынком сбыта для американского СПГ является Юго-Восточная Азия – прежде всего Китай. Cheniere Energy в феврале заключила долгосрочное соглашение до 2043 года с PetroChina на поставку 1,2 млн тонн СПГ в год. Первые партии американского СПГ должны быть поставлены уже в этом году. PetroChina является дочерней структурой CNPC – крупнейшей нефтегазовой компании Китая.

Пекин планировал в этом году увеличить импорт американского СПГ до 141,6 млрд куб. футов (свыше 4 млрд куб. м) по сравнению со 103,4 млрд куб. футов (2,93 млрд куб. м) в 2017 году. Весь СПГ был произведен на заводе Sabine Pass, контролируемый Cheniere Energy.

Однако развязанная Трампом торговая война может разрушить эти планы. В ответ на дискриминационные меры по отношению к китайским товарам, поставляемым в США, Пекин намерен обложить американский СПГ 25% ввозной пошлиной. Однако Фуско надеется, что объемы СПГ, поставляемые по долгосрочным контрактам, пошлиной облагаться не будут.

"Наш бизнес является долгосрочным. Хорошо известно, что в долгосрочной перспективе Китай нуждается в большом количестве СПГ. Мы рассчитываем продавать значительные объемы СПГ в Китай в течение длительного времени", — сказал Фуско во время селекторного совещания по результатам второго квартала.

Глава Cheniere Energy полагает, что США и Китай могут решить все возникшие разногласия, не используя запретительные пошлины. При этом особо подчеркивалось, что американский СПГ является тем товаром, который "поможет решить проблемы в торговле" между двумя странами. Фуско имел в виду огромный дефицит США в торговле с Китаем, который может быть сокращен за счет увеличения поставок американского СПГ.

Введение 25% пошлины на СПГ, поставляемый из США, нанесет сокрушительный удар по Cheniere Energy, поскольку компания не сможет конкурировать на китайском рынке с производителями СПГ из других стран.

Для американцев критически важно остаться на высокодоходном рынке Юго-Восточной Азии. Поставки в страны региона, где цены на природный газ самые высокие в мире, позволят Сheniere Energy избежать убытков в будущем.

Американцы стараются диверсифицировать экспорт. В июне первая партия СПГ была отгружена в Тайвань, а в августе Cheniere Energy подписала долгосрочное соглашение с тайваньской СРС на поставку 2 млн т/г. Однако никакой Тайвань не заменит огромный китайский рынок.

САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ РЫНОК В МИРЕ

По сообщениям ряда СМИ, PetroChina уже начала поиски альтернативных поставщиков для замены импорта американского СПГ. Ведутся переговоры с Катаром с целью заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ. Точной информации об объеме и сроках поставки нет, но источники, близкие к переговорам, сообщают, что Катар способен ежегодно поставлять в Китай несколько миллионов тонн СПГ, а первые партии могут быть отгружены уже в этом году.

Импорт СПГ в Китай растет быстрыми темпами в связи с заменой "грязного" угля на экологически чистый природный газ. Пекин прилагает огромные усилия для наращивания собственной добычи, однако она не может удовлетворить внутренний спрос.

В прошлом году поставки СПГ из-за рубежа выросли на 46% относительно 2016 года и достигли 38,1 млн тонн. Китай стал вторым крупнейшим импортером СПГ в мире, опередив Южную Корею.

В первом полугодии этого года импорт вырос на 50,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 23,81 млн тонн. Ряд экспертов не без основания считают, что в этом году объем закупок китайскими компаниями СПГ за рубежом превысит 50 млн тонн.

МЭА прогнозирует, что в следующем году Китай станет крупнейшим импортером природного газа в мире, оставив позади Японию, а к 2023 году объем импорта достигнет 171 млн куб. м – рост почти в два раза по сравнению с прошлым годом. При этом, аппетиты Пекина будут удовлетворяться преимущественно за счет СПГ.

ПЛАНЫ ПОД УГРОЗОЙ

Введение пошлин на американские товары со стороны Китая может нарушить планы по вводу новых мощностей по производству СПГ в США.

В настоящее время Cheniere Energy является крупнейшим производителем СПГ в США и располагает четырьмя действующими производственными линиями СПГ на заводе в Sabin Pass, мощность которых составляет 18 млн т/г. В первом квартале следующего года планируется ввести в строй пятую линию в Sabin Pass и первую линию нового СПГ-завода в Corpus Christie, расположенного в Техасе. Во второй половине следующего года ожидается запуск второй линии в Corpus Christie, а совокупная мощность двух заводов, принадлежащих Сheniere Energy, достигнет 31,5 млн т/г.

Комментируя итоги второго квартала, Фуско сообщил о принятии FID (окончательного инвестиционного решения) о строительстве третьей очереди завода в Corpus Christie, которое было принято только после заключения долгосрочного соглашения с PetroChina. Долгосрочные контракты позволяют привлечь банковские кредиты и обеспечить финансирование проекта. Запретительные пошлины на американский СПГ со стороны Пекина ставят под угрозу строительство третьей очереди завода в Corpus Christie.

Более того, закрытие китайского рынка может стать причиной срыва планов Cheniere Energy и СМЕ Group запустить торговлю фьючерсными контрактами на СПГ, о чем было объявлено в прошлом месяце.

МИХЕЛЬСОН: РОССИЯ И КИТАЙ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА БОЛЬШЕ БУДУТ

В условиях торговой войны между США и Китае поставки из России могут стать альтернативой американскому СПГ.

"Новатэк" запустил в эксплуатацию раньше установленного срока вторую производственную линию завода "Ямал СПГ". Мощности российской компании по производству СПГ достигли 11 млн т/г. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что третья линия будет введена в строй уже в начале 2019 года, а конце того же года начнет работу четвертая "экспериментальная" линия мощностью свыше 900 тыс.т/г, где будут использованы исключительно российские технологии сжижения газа.

Экспортные потенциал "Новатэка" и его партнеров растет быстрыми темпами. Уже начались поставки СПГ китайским потребителям с Ямала в восточном направлении по Северному морскому пути. После запуска второй линии можно не сомневаться, что объемы экспорта российского СПГ в Китай значительно возрастут.

Во время запуска второй линии "Ямал СПГ" Михельсон сказал, что в условиях развязанной Вашингтоном торговой войны, Россия и Китай будут любить друг друга еще больше.

Более того, глава "Новатэка" предложил "поменять эту бумагу зелененькую" – доллар США – если он будет мешать отношениям России с ее торговыми партнерами.