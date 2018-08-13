МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,85 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 10,3% и составила 88,251 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — на 5,5%, до 8,661 миллиарда рублей.

МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией является "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").