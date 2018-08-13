МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,232 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

При этом EBITDA компании за период выросла на 2,7% в годовом выражении, до 25,995 миллиарда рублей. Выручка выросла на 3,3% и составила 107,668 миллиарда рублей. Постоянные расходы (без учета амортизации основных средств) в первом полугодии выросли на 7,3%, составив 12,929 миллиарда рублей.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт и тепловой мощностью 43,1 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг".