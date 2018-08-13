С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 8 октября рассмотрение иска компании "ГеоПоинт" (Ростов-на-Дону) к проектному институту "Газпрома" АО "Гипроспецгаз" о взыскании 3,2 миллиарда рублей задолженности по договору, заключенному в 2010 году, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 8 октября 16.50 мск", — сообщается в карточке дела.

Причина переноса слушаний пока не уточняется. Согласно карточке дела, ранее в августе "Гипроспецгаз" представил суду дополнительные материалы к спору о взыскании.

Согласно материалам суда, компания "ГеоПоинт", которая в рамках проектирования и строительства газопроводов занимается, в частности, сбором исходных данных, включая подготовку документации планирования территории промышленных объектов, изначально настаивала на взыскании с "Гипроспецгаза" 2,3 миллиарда рублей по договору от 20 декабря 2010 года. В марте истец увеличил требования до 3,26 миллиарда рублей.

По оценке "Гипроспецгаза", у истца нет оснований для взыскания задолженности. Как отмечается в материалах суда со ссылкой на ответчика, "заявленные требования несоразмерны объему исполненных истцом обязательств", а "фактически договорные отношения между сторонами прекращены в связи с надлежащим исполнением ответчиком своих обязательств, поскольку все работы, выполненные истцом по договору… были приняты и оплачены ответчиком в полном объеме".

"Гипроспецгаз" — один из старейших проектных институтов газовой отрасли, основанный в 1938 году. Институт занимается проектированием магистральных трубопроводов, компрессорных, холодильных и насосных станций, а также подземных хранилищ газа и объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе.