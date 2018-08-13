МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются на фоне данных по добыче в ОПЕК и укреплении доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% — до 72,69 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,53%, до 67,28 доллара за баррель. Ранее в понедельник цены снижались на 1,5-2%.

Согласно ежемесячному докладу ОПЕК, опубликованному ранее в понедельник, добыча нефти ОПЕК в июле выросла на 40,7 тысячи баррелей в сутки к уровню июня, до 32,323 миллиона баррелей, за счет Кувейта, Нигерии, ОАЭ и Ирака.

Инвесторы также оценивали ситуацию на валютном рынке, где резкое снижение курса турецкой лиры привело к укреплению доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 96,4 пункта. Более дорогой доллар делает активы, торгующиеся в американской валюте, менее привлекательными. Кроме того, общая волатильность на рынках экономик развивающихся стран вслед за Турцией может снизить спрос на нефть в этих странах и также будет фактором укрепления курса доллара.

"Медвежьи" настроения начинают проникать на рынок сырой нефти. Так как в (понедельник — ред.) нефть торговалась на отметках минимума пятничных торгов, можно говорить о желании некоторых трейдеров покинуть рынок", — приводит издание The Wall Street Journal мнение директора фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боба Йогера (Bob Yawger),

Еще одним фактором снижения нефтяных цен стали сомнения инвесторов в том, что спрос на нефть будет продолжать расти и дальше. Так, основное опасение вызываете восстановление санкций США против Ирана, на фоне которого другие производители будут вынуждены нарастить добычу. При этом нынешняя ситуация на рынках развивающихся стран, которые являются основными потребителями и покупателями нефти, также вызывает все больше опасений в том, что баланс спроса-предложения на рынке нефти будет нарушен, отмечает эксперт Tradition Energy Джин Макгиллиан (Gene McGillian).