КРАСНОДАР, 13 авг /ПРАЙМ/. Энергетики "Кубаньэнерго" завершили восстановление энергоснабжения Фестивального микрорайона Краснодара, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что около 32 тысяч человек в Краснодаре остались без электроснабжения из-за аварии.

"Бригады Кубаньэнерго восстановили энергоснабжение части потребителей Фестивального микрорайона Краснодара, которое, предположительно, было нарушено по причине нарушения охранной зоны высоковольтной линии электропередачи сторонним крупногабаритным автотранспортом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе энергокомпании уточнили, что восстановительные работы были завершены к 19.56 мск понедельника.