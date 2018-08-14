МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Турецкий государственный трубопроводный оператор Botas зафиксировал курс доллара к лире на текущем уровне 6,5 лиры за доллар, чтобы поддержать операторов электростанций, работающих на газе, в условиях обесценения национальной валюты, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на два источника.

"Botas принял это решение после обвала лиры и угрозы президента США Дональда Трампа вдвое повысить пошлины на импорт турецкой стали и алюминия", — добавляет агентство.

Топ-менеджер Botas отказался подтвердить или опровергнуть агентству принятие такого решения.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу на прошлой неделе, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

По состоянию на 16.27 мск курс доллара к турецкой лире опускался на 5,16%, до 6,53 лиры за доллар.