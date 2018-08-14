МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Доходы членов правления "Газпрома" в первом полугодии 2018 года выросли на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,679 миллиарда рублей, говорится в отчете "Газпрома" по РСБУ за второй квартал 2018 года.

В том числе, заработная плата членов правления в январе-июне выросла на 26,7% год к году — до 420,5 миллиона рублей, премии выросли на 25,6% — до 1,238 миллиарда рублей, иные виды вознаграждений снизились на 31% — до 20,23 миллиона рублей.

В состав правления "Газпрома" входят 16 человек. За 2017 год доходы членов правления снизились на 0,2% — до 2,445 миллиарда рублей.