АНКАРА, 14 авг /ПРАЙМ/, Алёна Палажченко. Падение курса турецкой лиры не окажет влияния на реализацию проекта Росатома АЭС "Аккую" в Турции, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко во вторник.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

"Падение курса турецкой лиры не повлияет на проект сооружения АЭС "Аккую". Он реализуется проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" по модели ВОО (строй-владей-эксплуатируй), при которой возврат инвестиций акционеров обеспечивается, главным образом, за счет продаж электрической энергии. Выручка от продаж электроэнергии планируется в различных валютах. Это, в частности, обеспечивает устойчивость экономики проекта к их волатильности", — сказал собеседник агентства.

Строительство с участием России АЭС "Аккую" началось 3 апреля нынешнего года. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.