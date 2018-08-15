МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ, Елизавета Паршукова. Весной в России случился топливный кризис: розничные цены на бензин начали очень быстро расти, а АЗС — показывать убытки. Летом ситуацию удалось стабилизировать, однако россияне беспокоятся – не повторится ли такая ситуация в самом ближайшем будущем. Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин в интервью агентству "Прайм" рассказал, что ведомство предлагает пересмотреть правила проведения топливных интервенций и какого роста цен ждет в 2019 году.

- Дмитрий Николаевич, Дальний Восток традиционно занимает первое место по стоимости бензина для потребителей в России, в том числе, из-за низкой конкуренции в федеральном округе. Какое решение вопроса видит ФАС?

— Здесь роль играет не только фактор низкой конкуренции. На Дальнем Востоке очень дорогая логистика: большие расстояния и слабо развитая инфраструктура. С точки зрения баланса – это одна из самых проблемных территорий, и наполняемость рынка нефтепродуктами там оставляет желать лучшего. Если какой-то завод встает на ремонт, то это моментально приводит к проблемам, так как везти нефтепродукты из того же Ачинска или Омска в Приморье или на Камчатку очень дорого.

В первую очередь нужно решать вопрос наполняемости рынка, нужно увеличивать объем нефтепереработки на Дальнем Востоке. Кроме того, ФАС на протяжении нескольких лет предлагает рассмотреть возможность своп-операций, то есть вопрос поставки бензинов из той же Кореи в обмен на поставку дизеля на европейский рынок. Конечно, требуются тщательные экономические расчеты, но можно рассмотреть возможность снабжения топливом Камчатки и Магадана по такой схеме напрямую танкерами. Кроме того, необходимо традиционное развитие биржевой торговли как инструмента свободного доступа потребителя к товару.

- Пока это все только обсуждение или какие-то конкретные шаги предпринимаются?

— В принципе, рынок в регионе развивается и функционирует. Если оптовые цены в большинстве регионов начали снижаться еще в июне, то на Дальнем Востоке это происходило с запозданиями из-за того, что на ремонте находился Комсомольский и Ангарский НПЗ. Сейчас они вышли из ремонта, увеличили объемы реализации, и теперь цена на бирже значительным образом снижается, но снижение крупнооптового сегмента пока не полностью транслировалось в мелкооптовый сегмент.

Мы провели несколько совещаний с участниками рынка и указали компаниям, что если они не будут снижать цены, то это будет не что иное, как злоупотребление доминированием на рынке Дальнего Востока. Если соразмерного снижения не произойдет – будем принимать меры антимонопольного реагирования. Компании должны отчитаться о снижении до 17 августа.

- Видит ли ФАС потенциальные проблемы в реализации принятого закона о завершении налогового маневра?

— Правительство приняло сбалансированное решение, и на сегодняшний момент надо будет оценить, как будут работать заложенные в этом решении механизмы, в частности, возвратный акциз на нефть.

- ФАС выступала за дальнейшее снижение акцизов на нефтепродукты в 2019 году. Вы продолжаете отстаивать эту точку зрения?

— Мы говорим о том, что отрасль достаточно сильно нагружена налогами, и мы выступали за то, что одновременно с отменой пошлин и увеличением НДПИ было бы логично снижать акцизную составляющую. Но тут перед государством стоял тяжелый выбор: выполнение социальных обязательств, наполнение бюджета или снижение нагрузки на отрасль. Правительство приняло такое решение, которое сочло правильным. Теперь мы предлагаем после вступления в силу всех параметров налогового маневра посмотреть, как будет это влиять на ценовую ситуацию на рынке. Мы надеемся, что никаких ценовых потрясений на рынке происходить не будет, это касается прежде всего цены на нефть на мировых рынках. Пока никаких предпосылок для темпа роста цен, отличающегося от инфляции, в следующем году мы не видим.

- В декабре вы говорили, что ФАС выступает против внутригрупповых сделок крупных газодобывающих компаний на бирже. Газ на бирже должны покупать трейдеры и независимые покупатели газа, а не сбытовые "дочки" "Газпрома" и других крупных газодобывающих компаний. Решается ли каким-то образом этот вопрос?

— Я бы отвечал на этот вопрос шире, так как внутригрупповые сделки – не самая большая проблема для компаний. У нас стоит вопрос в формировании ликвидных торгов. Конечно, ограничения по внутригрупповым сделкам можно вести по модели рынка нефтепродуктов, но когда товара на торгах явным образом не достаточно, наша задача — принять необходимые акты по снятию ограничений биржевой торговли. Мы рассчитываем, что 3 миллиарда кубометров в месяц должно отторговываться на бирже, а сейчас в месяц и один миллиард не отторговывается. Мы должны увеличить паритет продажи для "Газпрома", привлечь газ независимых производителей – "Газпром нефти", "Лукойла" и других. Когда рынок будет наполнен, тогда рационально будет говорить о снятии или введении каких-то других ограничений.

- Принято ли решение об индексации тарифа Газпрома для независимых, которое должно было произойти с 1 июля? Если нет, то когда будет принято и в чем причина задержки?

— Сейчас проводится работа в соответствии с поручением правительства с точки зрения работы над методикой для расчета так называемого эталонного тарифа. Мы работаем с коллегами из Минэнерго, должны будем к 1 сентября отчет представить.

- Новая методика будет действовать с 2019 года?

— Не обязательно. Если правительство поддержит, и мы будем работать эффективно, то мы можем уже и до конца года ее применять. Правительство совершенно логично увязывает вопросы индексации тарифа на 2018 год с вопросом новой методики.

- Вы говорили, что в случае проблем на рынке нефтепродуктов в РФ можно было бы проводить интервенции, то есть продажу топлива из накопленных запасов. Почему эти интервенции в итоге не проводились?

— Когда в июне в правительстве обсуждались меры по стабилизации ситуации на рынке, мы инициировали вопрос, в том числе, об интервенциях топлива Росрезерва. По итогу была поставлена задача министерствам и ведомствам проработать этот вопрос. Мы ничего сложного в этом не видим, кроме как изменение методики интервенций. Мы будем дальше этот вопрос поднимать, потому что мы считаем, что какие-то моменты интервенции из Розрезерва будут оказывать положительное влияние на рынок.

Сейчас интервенция возможна по инициативе субъекта Российской Федерации, если розничная цена за месяц выросла больше, чем на 10%. Дальше механизмом предусмотрено, что от момента инициирования вопроса о проведении интервенций до момента выплеска на рынок проходит два месяца. А что такое два месяца? Вы посмотрите, у нас в июне цена была одна, а в июле – уже другая. Случается, что Росрезерв продает продукты не совсем в экономически правильное время: например, он может продавать их зимой, когда и так спрос снижается, тем самым руша рынок дальше, вместо того, чтобы реализовывать топливо летом. Бывают случаи, когда 10-20 тысяч тонн на рынке были бы очень полезны.

Во-первых, мы говорим о том, что инициативу проведения интервенций нужно отдать Минэнерго, а не субъекту РФ и проводить их быстро: от принятия решения до реализации – неделю, не больше. Продажи должны проводится на бирже: это обеспечит защиту от экономически необоснованной цены. Условия начала интервенций нужно продумывать, но, скорее всего, имеет смысл проводить их, если цена по бирже за месяц выросла на 10% и более.

- От идеи введения пилотных проектов по либерализации цен на газ в Тюменской области и ХМАО, ЯНАО отказались окончательно?

— На данный момент, к сожалению, пилотные проекты не поддержаны правительством. Дело в том, что в указе президента говорится о том, что в 2019 году нужно создать всю необходимую нормативную базу, создать предпосылки и обеспечить либерализацию всего рынка газа. Поэтому 2019 год — это тот год, когда поставлена президентом задача по либерализации всего рынка газа.

- В мае ФАС вынесла предупреждение "Роснефти" из-за снижения компанией объемов продаж нефтепродуктов, что в свою очередь могло привести к росту цен на бензин и дизтопливо. Исправилась ли компания? Все ли нефтекомпании в настоящее время соблюдают оговоренные объемы продаж на бирже?

— Да, исправилась и сейчас продает на бирже более 25% произведенного объема, а по восточными базисам – под 50%. Крупные компании также соблюдают выданные им рекомендации. Не соблюдают маленькие компании, которые до сих пор не вышли на биржу либо не соблюдают необходимые параметры, например, Антипинский НПЗ, "Нефтегазхолдинг", татарстанские производители. Будем дальше работать с компаниями, убеждая их, что работа на бирже для них выгодна, так как среднесрочная цена позволяет им комфортно и выгодно чувствовать себя с точки зрения инвестиционных циклов.

- Часто в комментариях к новостям читатели замечают, что ФАС выносит предупреждения и дает рекомендации, а компании как будто их игнорируют и ничего не меняют. Хватает ли у ФАС реальных полномочий?

— Служба обладает тем инструментарием, который ей предоставлен законом, правительством и президентом. Предупреждение – это превентивная мера для того, чтобы компания могла одуматься и принять меры для устранения признаков нарушения законодательства. Поверьте, компании очень внимательно относятся к нашим предупреждениям, саботажа нет.

Другое дело, что когда начинаются антимонопольные дела, для доказательства правонарушений необходим комплексный эконмический и правовой анализ, чтобы суд не отменил наше решение в последующем. На это требуются месяцы, но международная практика принятия антимонопольных дел показывает, что в России такие дела ведутся достаточно быстро. В других странах антимонопольные дела ведутся годами, а иногда десятилетиями.

Но одних мер антимонопольного регулирования недостаточно. Если не будет развитой конкуренции, то глобально ситуацию сложно исправить. Конкуренция – это благо, и мы все должны заниматься ее развитием.