КАИР, 15 авг /ПРАЙМ/. Египет прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) с начала октября этого года, выйдя на полное самообеспечение по голубому топливу, заявил в интервью местному изданию "аль-Ватан" министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мулла.

По словам главы ведомства, Каир с начала января 2019 года планирует начать экспорт газа за рубеж.

"С начал октября Египет полностью прекратит импортировать газ, выйдя на полное самообеспечение. Экспорт газа начнется в январе 2019 года", — заявил министр.

Ранее аль-Мулла заявлял, что в 2018–2019 финансовом году страна выйдет на самообеспечение по природному газу. Он указывал, что идет разработка плана превращения Египта к 2019 году в региональный центр добычи природного газа.

Газовое месторождение "Зохр", обнаруженное итальянской Eni в территориальных водах Египта, является одним из самых крупных в Средиземном море. Его запасы оцениваются примерно в 30 триллионов кубических футов. Власти Египта уже заявили, что при нынешнем уровне потребления этого газа стране хватит как минимум на 10 лет.