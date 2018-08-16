МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Совет директоров En+ Group принципиально одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районах РФ, говорится в сообщении группы.

Решение было принято после вступления в силу 6 августа 2018 года в РФ закона о специальных административных районах (САР), который обеспечивает условия для переноса места регистрации ряда не российских компаний в Россию, поясняет компания.

"Предложенная смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства РФ о международных компаниях", — отмечается в сообщении.

Совет директоров также поручил менеджменту провести дополнительный анализ возможной редомициляции (перевода из одной юрисдикции в другую) компании в Россию в соответствии с законодательством о САР.

"Оптимизация структуры собственности обеспечит ещё большую прозрачность в соответствии с мировой тенденцией снижения зависимости от практики оффшорного корпоративного управления. Группа одной из первых поддержала прогрессивное российское законодательство, которое сделало возможным оптимизацию нашей структуры владения, и планирует стать одной из первых крупных международных российских компаний, которая воспользуется преимуществами новых положений о САР после того, как они были законодательно закреплены", — отметил председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.

En+ Holding Limited является 100%-ным дочерним обществом En+ Group Plc и холдинговой компанией энергетического сегмента. Группа входит в число крупнейших энергетических компаний в России, установленная мощность ее электростанций составляет около 8% совокупной установленной мощности генерирующих активов страны.