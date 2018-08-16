МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минприроды видит риски для геологоразведочной отрасли от предложения помощника президента РФ Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов ряда компаний, сообщил РИА Новости источник в министерстве.

"В предложениях, направленных в Минфин, указывается на риски такого решения для регулируемых ведомством отраслей, прежде всего, геологоразведочной", — сказал собеседник агентства.

Белоусов предложил президенту РФ рассмотреть вопрос об изъятии допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год. Исходя из текста письма Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости, под дополнительное изъятие могут попасть "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон".

Встреча Белоусова с руководителями предприятий из списка состоится 24 августа, сообщили ранее РИА Новости источники в приглашенных компаниях. По их данным, в четверг, 16 августа, различные ведомства должны направить свои предложения по изъятию дополнительных доходов в министерство финансов, после чего будет выработана единая позиция.