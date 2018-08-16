ТОКИО, 16 авг — ПРАЙМ. Tesla Inc. отказалась от достигнутого ранее соглашения с Panasonic Corp., в рамках которого автопроизводитель должен был покупать всю продукцию завода по производству солнечных панелей, построенного японской компанией в Буффало, штат Нью-Йорк. Предприятие является частью бизнеса SolarCity, приобретенного Tesla в 2016 году, сообщает Dow Jones.

В Panasonic сообщили, что начали изготавливать солнечные фотоэлементы и модули в августе 2017 года в рамках соглашения с Tesla, согласно которому автопроизводитель обязался покупать всю продукцию завода для своего бизнеса по строительству крыш с солнечными батареями для домов. В японской компании отметили, что ранее в текущем году сделка была пересмотрена, и теперь выпущенные в Буффало солнечные модули продаются и другим компаниям, хотя Tesla по-прежнему покупает некоторую долю продукции.

Деловая активность данного подразделения Tesla в последнее время замедлилась, так как компания стремится отказываться от более рискованных финансовых договоренностей.

Представители Tesla пока были недоступны для комментария.

SolarCity отошел на второй план, поскольку Tesla сосредоточила усилия на наращивании объемов производства своих электромобилей Model 3. В начале июля в компании заявили, что наконец-то достигли давно намеченного целевого уровня производства в 5000 автомобилей в неделю.

Кооперация Panasonic и Tesla, впервые анонсированная в 2016 году, была направлена на укрепление связей между компаниями, которые в тесном сотрудничестве работали над созданием электромобилей с самых ранних дней существования Tesla. Компании вместе вложились в проект завода Gigafactory, расположенного в Неваде и поставляющего аккумуляторы для Model 3.