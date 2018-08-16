МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. "Ренова" Виктора Вексельберга, которой принадлежит доля в энергокомпании "Хевел" через Beluna Investments Limited, снизила пакет до 46%, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Как следует из материалов ЕГРЮЛ, по состоянию на 15 августа 2018 года 46% долей в "Хевеле" владеет Beluna Investments Limited, 5% принадлежит компании ООО "Реам Менеджмент".

Мажоритарным акционером является АО "Роснано" с долей в 49%.

США в начале апреля ввели санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Виктора Вексельберга и его группу "Ренова".

Группа компаний "Хевел" является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург) — крупнейшая в России профильная научная организация, занимающаяся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.