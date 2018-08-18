МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг /ПРАЙМ/. Строительство магистрального газопровода "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом, который не закрывает возможности транзита российского газа через Украину, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Вместе с германскими партнерами мы работаем над проектом нового магистрального газопровода "Северный поток-2". Его реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное — удовлетворить растущий спрос экономики Европы на энергоресурсы", — сказал Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Хочу в этой связи отметить и еще раз подчеркнуть: "Северный поток-2" — это исключительно экономический проект и он не закрывает возможности продолжения транзита российского газа через территорию Украины", — добавил он.