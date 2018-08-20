МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. "Стройгазмонтаж" построит более 300 километров газопровода на участке "Грязовец — компрессорная станция "Славянская", который обеспечит поставку газа в "Северный поток-2", говорится в сообщении "Стройгазмонтажа".

"Будут проложены две нитки магистрального газопровода диаметром 1400 мм на участке "км 538 – км 852,7" и 4 нитки диаметром 800 мм на участке "км 852,7 – км 859,5" (от компрессорной станции "Славянская" до береговой линии)", — говорится в сообщении. "Восемь переходов через речки Мертвица и Луга на участке "км 852,7 – км 859,5" представляют особую сложность, так как будут сооружены методом наклонно-направленного бурения. Переходы через реки Волхов, Тигода и Оредеж будут выполняться методом подводно-технических работ", — отмечается в сообщении.

Заказчиком строительства стало ООО "Газпром инвест", генеральным подрядчиком — ООО "Стройгазмонтаж". Субподрядчиками стали АО "Ленгазспецстрой", АО "Краснодаргазстрой", ООО "ССК "Газрегион", ООО "Нефтегазкомплектмонтаж", ОАО "СУ № 2" и ООО "СПХ "Наука".

В июле "Газпром" провел три закупки у единственного подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ на этих участках в рамках стройки "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок "Грязовец-КС Славянская" и планировал заключить контракты на строительство на сумму 90,8 миллиарда рублей.

"На строительстве газопровода трудятся около 1800 человек и около 800 единиц строительной техники. В настоящее время завершается расчистка трассы от леса, выполняется сварка трубы в нитку, разработка траншеи, укладка и засыпка трубопровода", — говорится в сообщении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".