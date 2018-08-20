АСТАНА, 20 авг — ПРАЙМ. Казахстан ввел запрет на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина сроком на три месяца, он начнет действовать с 25 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики республики.

Проект соответствующего приказ министра энергетики Каната Бозумбаева был ранее опубликован на сайте ведомства.

"Приказ опубликован 14 августа, с 25 августа вступит в силу", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы.

Ранее министр энергетики республики сообщал журналистам, что введение временного запрета является мерой, направленной на то, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов. Он также говорил, что РФ с пониманием относится к такому шагу со стороны Казахстана.

По данным министерства энергетики Казахстана, в 2018 году после завершения проектов модернизации ожидается выход на полный производственный режим всех трех нефтеперерабатывающих заводов страны. При этом на рынке ГСМ республики уже начинает складываться профицит бензина Аи-92 за счет увеличения собственного производства и за счет увеличения поставок импорта из РФ.