МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку слияния американской Praxair и немецкой Linde, обязав компании в качестве условия такого разрешения отказаться от части их активов и контрактов на рынке спецгазов, говорится в релизе регулятора.

Уточняется, что одобрение последовало после тщательного расследования регулятора, вызванного опасениями угрозы конкуренции на соответствующих рынках в европейском регионе в случае завершения сделки. В числе условий ЕК, например, продажа всего спецгазового бизнеса Praxair внутри европейской экономической зоны (ЕЭЗ) подходящему покупателю.

Кроме того, регулятор обязал передать долю Praxair в итальянском совместном предприятии (СП) SIAD, работающем в Центральной и Восточной Европе и Италии, действующему партнеру Praxair по СП, Flow Fin, который будет полностью владеть SIAD. Компании также должны будут продавать дополнительные контракты на поставку гелия, которые будут превышать необходимый для удовлетворения спроса уровень в ЕЭЗ.

"С этим решением мы удостоверяемся в том, что сделка Praxair и Linde не приведет к дальнейшей концентрации в Европе и что потребители продолжат получать выгоду от конкуренции на этих рынках", — приводятся в релизе ЕК слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В июне 2017 года Linde и Praxair сообщили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки, акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании в обмен на каждую бумагу Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую бумагу Praxair. В результате акционеры Linde и Praxair будут иметь по 50% объединенной компании.

Еврокомиссия начала углубленное расследование предполагаемого слияния в феврале, отмечая, что сделка может ограничить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий. Компании входят в число четырех крупнейших в мире, работающих по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отмечала ЕК.