САБЕТТА (ЯНАО), 20 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует, что объем перевалки СПГ в Мурманске может составить до 20 миллионов тонн в год, местом строительства рассматривается бухта Ура, сообщил глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

"В Мурманске мы планируем построить аналогичную (Камчатке — ред.) перевалку мощностью также до 20 миллионов тонн в год. На настоящий момент прорабатываем с Минобороны размещение перевалки в губе Ура. Мы очень рады тому, что идет именно рабочее такое обсуждение, чувствуем поддержку. Я думаю, что в ближайшее время определимся окончательно с местом расположения", — сказал Михельсон на совещании в Сабетте по развитию Северного морского пути (СМП) под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Для нас главное — это доступность бухты 365 дней в году, и также (что касается бухты Ура) — это минимизация расходов бюджета на создание портовой инфраструктуры", — добавил глава "Новатэка".

Согласно презентации к выступлению Михельсона, бухта Ура расположена в 40 километрах от Мурманска, или в 1000 морских милях от Сабетты. Планируемая концепция проекта: 2 судна-хранилища СПГ, возможна продажа сжиженного газа на условиях FOB.

Впервые о планах организовать перевалку СПГ в Мурманске Михельсон заявил в июне на ПМЭФ-2018. "Новатэк" также планирует организовать пункт по перевалке СПГ на Камчатке объемом 20 миллионов тонн в год с возможным увеличением до 40 миллионов тонн. Запуск терминала намечен на 2022 год.