МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Вице-президент по правовым вопросам "Роснефти" Наталья Минчева покинула свой пост, став советником главного исполнительного директора компании Игоря Сечина, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Наталья Минчева назначена советником главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть", — сказал он.

По словам собеседника агентства, новое назначение связано с окончанием трудового договора. "Оно осуществляется в рамках плановой ротации и оптимизации организационно-кадровой структуры компании", — заключил он.

В свою очередь, источник РИА Новости в компании рассказал, что де-факто Минчева продолжит выполнять свои обязанности, однако хочет снизить нагрузку из-за серьезной переработки в последнее время. Назначать на место вице-президента компании по правовому обеспечению пока никого не планируют, а правом подписи по данным вопросам будет обладать статс-секретарь – вице-президент компании Елена Завалеева.

Минчева была назначена вице-президентом "Роснефти" по правовому обеспечению бизнеса в мае 2015 года. До этого она была руководителем правового департамента.