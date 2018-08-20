САБЕТТА (ЯНАО), 20 авг /ПРАЙМ/. "Новатэк" пока не определился с тем, сколько именно танкеров Arc7 потребуется для его второго проекта по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам глава и совладелец компании Леонид Михельсон.

Ранее предполагалось, что проекту потребуется 15 танкеров Arc7 по аналогии с флотом "Ямала СПГ". Однако компания в настоящее время ведет активную работу по оптимизации логистики и сокращению транспортных затрат.

"Я пока не могу точную цифру сказать. Это зависит от своевременности решения о перевалке в Мурманске и на Камчатке. Это будет зависеть от выхода ледоколов", — сказал Михельсон.

"Мы сейчас ведем эти подсчеты", — добавил он отметив, что в работе примет участие и "Совкомфлот".

"Новатэк" и "Совкомфлот" в конце июня сообщили о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве по транспортировке сжиженного природного газа с проектов "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и других предприятий газовой компании в Арктике.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод планируется построить из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.