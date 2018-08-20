МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, подешевели к закрытию только расписки "Газпром нефти", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,22%, до 6,3 доллара, "Лукойла" — на 0,31%, до 65,2 доллара, "Новатэка" — на 1,05%, до 154 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,72%, до 4,2 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,2%, до 24,95 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 1,49%, до 16,3 доллара, НЛМК — на 2,49%, до 23,5 доллара, "Северстали" — на 2,57%, до 15,55 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,13%, до 1,35 доллара, Сбербанка — также на 1,13%, до 11,61 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,56%, до 18 долларов.

Расписки "Магнита" подорожали на 3,4%, до отметки в 15,34 доллара, бумаги "Ленты" — на 4,07%, до 4,35 доллара, бумаги АФК "Система" — на 0,72%, до 2,5 доллара.