САБЕТТА (ЯНАО), 20 авг /ПРАЙМ/. "Новатэк" обратился в Минтранс с просьбой разрешить компании каботажные перевозки сжиженного природного газа по Севморпути судами не только под флагом России, рассказал журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Данный вопрос об использовании существующего танкерного флота ледового класса в каботаже (на Севморпути), сегодняшний закон не позволяет их использовать. По закону есть право, у правительства есть возможность разрешить (перевозку не только под флагом РФ). Этот вопрос рассматривался на совещании по перевалке на Камчатке, которое проводил Дмитрий Анатольевич (премьер-министр РФ Медведев — ред.), и сегодня перед Максимом Алексеевичем (вице-премьером Акимовым — ред.) мы поставили этот вопрос. Официальное обращение (в Минтранс) мы сделали. Я думаю, что в ближайшее время это будет решено", — подчеркнул Михельсон.

До этого, выступая на совещании по развитию Севморпути, он отметил, что принятые поправки к Кодексу торгового мореплавания не позволяют использовать 15 газовозов "Ямал СПГ" для каботажа между Сабеттой и перевалочными пунктами в Мурманске и на Камчатке без соответствующего разрешения правительства РФ.

Говоря о поправках в Кодекс торгового мореплавания, предлагаемых Минпромторгом, в части запрета использования СПГ-газовозов иностранного производства на Севморпути, топ-менеджер отметил, что "Новатэк" считает нецелесообразным рассмотрение этих поправок, но считает целесообразным рассмотрение закона о поддержке российского судостроения. По его словам, в случае принятия поправок ведомства, на Севморпути будет невозможно использование даже тех газовозов, которые компания собирается заказать на судоверфи "Звезда".