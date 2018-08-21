МОСКВА, 21 авг- ПРАЙМ, Александр Кожемякин. В рамках завершения налогового маневра правительство может увеличить бюджетные субсидии нефтяным компаниям для сохранения низких внутренних цен на бензин. В 2019 году нефтяные компании хотели бы получить от государства около 200 млрд рублей компенсации, но могут получить примерно 120 млрд рублей.

Со следующего года правительство решило компенсировать нефтяникам из бюджета часть экспортной премии. В 2019 году компенсация составит 60%, в последующие годы — половину. Нефтяные компании не устраивает предложенный размер, они хотят компенсировать за счет бюджета 100% экспортной премии, сообщает РБК.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что субсидировать низкие цены на топливо необходимо. Однако, мнения о том, кого и как нужно субсидировать – нефтяников или потребителей, расходятся.

КОМПЕНСАЦИЯ НИЗКИХ ЦЕН

Сумма компенсации нефтяным компаниям зависит от того, как ее рассчитывать и от цен на нефть и нефтепродукты, которые сложатся на рынке в следующем году, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

По его словам, субсидии необходимы для того, чтобы остановить рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

"В результате налогового маневра экспортная пошлина у нас будет ежегодно снижаться, тем самым экспортная альтернатива для нефти и нефтепродуктов будет становиться более привлекательной. Соответственно, кто-то должен заплатить, чтобы цены в России росли более медленно", — говорит аналитик.

По его словам, с увеличением экспортной альтернативы либо должны вырасти цены на нефть и нефтепродукты, либо это должно быть компенсировано нефтяным компаниям с помощью бюджета. Правительство имеет право регулировать экономику и субсидировать физические лица, которые заправляют свои автомобили, или предприятия, которые используют топливо. Но сдерживание цен не должно идти за счет других участников рынка.

"Если мы говорим, что у нас рыночная экономика и нефтяные компании такие же участники рынка и конкурируют между собой, то, конечно, они не должны нести эти убытки. Иначе это будет не рыночный механизм, а субсидирование других участников экономики за счет нефтяных компаний", — считает Полищук.

"Перманентной сагой о поиске справедливости" назвал просьбы нефтяников об увеличении субсидий руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"Логика нефтяников, которые просят льготы, понятна. Если они будут аморфными, то их задушат ведомства финансово-экономического блока правительства", — говорит Пасечник.

По его мнению, в нынешних условиях, когда Минфин изыскивает средства для выполнения майских указов, подобные инициативы с просьбой помочь будут появляться все чаще.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников РФ Рустам Танкаев считает, что в результате налогового маневра налоговую нагрузку фактически переносят с экспортеров на население через повышение цен на топливо.

"Повышение цен никому не нужно, и правительство начинает придумывать какие-то совершенно потрясающе сложные механизмы для того, чтобы это повышение скомпенсировать. Для этого придумали возвратный акциз на нефть. То есть рост цен на нефть компенсируют возвратным акцизом. Кто его будет получать и как будет формироваться механизм возврата, до конца непонятно", — говорит Танкаев.

КОМУ КОМПЕНСИРОВАТЬ?

По мнению эксперта, для сдерживания цен на топливо необходимо отменить акциз. "Логичнее было бы отменить акциз на бензин и дизтопливо, как обещали, когда вводили дорожный налог. Это будет благом для рынка, но бедой для бюджета", — говорит Танкаев.

При этом он считает, что потери бюджета в конечном итоге будут компенсированы за счет Белоруссии.

"Беларусь закупает в РФ более 20 млн тонн нефти в год по внутренним российским ценам. Дальше нефть перерабатывается на местных НПЗ, а нефтепродукты экспортируются в Европу и на Украину. По межгосударственным соглашениям Беларусь должна возвращать в РФ экспортную пошлину, но не делает этого, используя лазейки в соглашениях", — говорит Танкаев.

Если налоговый маневр, по его словам, будет доведен до конца, то Белоруссия потеряет такую возможность, а "дыра" в бюджете из-за недополучения пошлины исчезнет. Белоруссия будет покупать нефть по равновесным внешнему рынку ценам, а российский бюджет получит выпадающие доходы.

"Если правительство ликвидирует дыру в бюджете, связанную с "белорусскими художествами", то оно может поделиться доходами, но не через субсидии нефтяным компаниям, а напрямую с населением. Для этого нужно отменить акциз на бензин и дизтопливо. Это позволит сразу снизить цены на топливо и будет абсолютно прозрачно и справедливо. Когда же правительство создает абсолютно непрозрачную конструкцию с возвратным акцизом на нефть, оно одновременно создает механизм для коррупции", — считает эксперт.

Компенсация нефтяникам имеет потолок, и нет гарантий, что она будет составлять 100%. В любом случае, нефтяники будут нести потери, отмечает Пасечник. Он напомнил, что для всех потребителей топлива была "сделана поблажка" в виде снижения акцизов, что привело к определенной стабилизации цен.

"Насколько я знаю, акцизы на 2019 год заморожены, но в условиях налогового маневра в перспективе они будут расти, и это будет провоцировать дальнейший рост цен", — говорит Пасечник.

Он также напомнил, что государство предоставляет субсидии не только нефтяникам, но и потребителям: аграриям, авиаперевозчикам, недавно лесозаготовители обращались к властям.

По его словам, государство пытается сбалансировать топливный рынок. Инвестиции в новые мощности НПЗ были колоссальны, но технологии скоротечны и программы модернизации не остановлены, они продолжаются и индустрия требует капиталовложений, а это десятки миллиардов рублей.