МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Тариф на услуги "Транснефти" после досрочного погашения ею валютных долгов можно было бы снизить, говорится в сообщении "Роснефти".

В понедельник в интервью изданию "Эксперт" глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что компания в июле текущего года досрочно погасила китайский кредит объемом 10 миллиардов долларов, выданный компании в 2009 году для развития трубопроводной системы ВСТО ("Восточная Сибирь — Тихий океан"), а также заплатила 1,5 миллиарда долларов по евробондам. Таким образом, компания полностью погасила валютные заимствования, оставив только рублевые долги.

"Мы с большим удовлетворением восприняли информацию о досрочном погашении "Транснефтью" иностранных кредитов, что, на наш взгляд, должно привести к снижению тарифов", — говорится в сообщении.

"Роснефть" напомнила, что решение президента и правительства о строительстве ВСТО доказало свою обоснованность, обеспечив диверсификацию экспортных потоков между западным и восточным направлением. "Роснефть" стала первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной.

"Именно "Роснефть" взяла на себя обязательства по обеспечению кредитов, полученных "Транснефтью" для строительства ВСТО… Именно сотрудничество "Транснефти" и "Роснефти" позволило обеспечить финансирование, а затем и успешную эксплуатацию ВСТО. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться", — отмечается в сообщении.