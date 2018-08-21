МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,57%, до 6,34 доллара, "Лукойла" — на 1,07%, до 65,9 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 154,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,45%, до 4,26 доллара, "Газпром нефти" — на 0,2%, до 25 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 16,3 доллара, НЛМК — снизилась на 0,51%, до 23,38 доллара, "Северстали" — также завершила день на уровне прошлого закрытия в 15,55 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,89%, до 1,36 доллара, Сбербанка — опустилась на 0,39%, до 11,56 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", осталась на уровне закрытия понедельника в 18 долларов.

Расписки "Магнита" подорожали на 0,49%, до отметки в 15,42 доллара, бумаги "Ленты" — на 1,61%, до 4,42 доллара, бумаги АФК "Система" — подешевели на 0,08%, до 2,5 доллара.