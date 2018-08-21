МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Виктор Вексельберг не имеет личных банковских счетов на Кипре, у аффилированных структур каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось, сообщил РИА Новости представитель "Реновы" Андрей Шторх.

"Да, все так", — ответил Шторх на вопрос, действительно ли у Вексельберга не было и нет личных счетов на Кипре и у аффилированных структур значительных денежных средств в кипрских банках не хранилось.

Ранее во вторник минфин США сообщал, что банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены после того, как США ввели санкции против бизнесменов и их компаний.

По сообщению минфина, в мае 2018 года власти Кипра издали распоряжение, в котором поручили банкам страны "устранить определенные риски незаконного финансирования со стороны офшорных компаний".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.