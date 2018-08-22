МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) по МСФО в первом полугодии выросла на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 39,9 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период возросла на 15,7% — до 117,5 миллиарда рублей.

Выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 104,9 миллиарда рублей, увеличившись на 15,7%. Компания объясняет это в том числе ростом доходов от компенсации потерь и ростом выручки по передаче электроэнергии после увеличения тарифа с июля 2017 года на 5,5%.

Скорректированная EBITDA сократилась на 1,4% и составила 69,2 миллиарда рублей.

"Снижение скорректированной EBITDA на миллиард рублей произошло за счет уменьшения доходов по пеням и штрафам на 0,6 миллиарда рублей и снижения финансовых доходов (в основном из-за уменьшения дивидендов по акциям ПАО "Интер РАО" ) на 0,4 миллиарда рублей", — поясняет компания.