МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Газпром" заказал разработку проектной документации по отводу от магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток до границы с Китаем, следует из материалов на портале госзакупок.

Закупка у единственного исполнителя, который в документах не раскрывается, проводилась на "выполнение комплекса работ для разработки проектной документации".

Работы ведутся по объекту, расположенному в Приморском и Хабаровском крае, который будет состоять из магистрального газопровода-отвода, газоизмерительной станции и установки подготовки природного газа. Стоимость контракта — 25,7 миллиона рублей.

"Газпром" в конце декабря 2017 года подписал с CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай. Компании определили основные параметры будущих поставок: объем, срок действия контракта, срок начала поставок. Контракт планируется подписать в 2018 году.