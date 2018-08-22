СОЧИ, 22 авг — ПРАЙМ. Россия готова конкурировать со всеми в поставках газа в Европу, надеется на честную конкуренцию, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

"Мы готовы конкурировать со всеми. Надеемся на честную конкуренцию в рамках действующих международно-правовых норм", — сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что Россия является оптимальным поставщиком газа для Европы. "При таких масштабах, которые Россия поставляет в Европу, и при таком расстоянии между источниками этого газа, между пунктами добычи и пунктами сдачи — Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики", — сказал он.

Российский лидер заметил, что Европе необходим проект "Северный поток-2", в связи с тем, что уровень потребления газа в европейских странах возрастает, а собственные запасы газа снижаются.

"Это проект, который нужен Европе. Господин президент (Финляндии — Саули Ниинистё — ред.) только что сказал о необходимости перехода на более экологичное топливо в Арктике, и это абсолютно правильное предложение. Но это не единственная сфера применения "голубого топлива". Самое главное заключается в том, что объемы потребления, в том числе и в Европе, растут. "Газпром", например, почти на 13% увеличил поставки в страны Евросоюза. А собственные ресурсы в европейских странах — Норвегии, Великобритании истощаются. Это так называемый "медицинский факт", установленный экспертами", — отметил Путин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.