МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Независимый топливный союз наблюдает на рынке аналогичные апрелю тенденции, которые тогда привели к резкому росту розничных цен на бензин, считает необходимым принятие дополнительных мер со стороны государства, заявил РИА Новости глава союза Павел Баженов.

На прошедшей неделе оптовые цены на бензин опять пошли в рост на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после снижения с середины июня на фоне предпринятых государством мер. За неделю с 10 по 17 августа цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72%, до 46,137 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — на 7,4%, до 49,399 тысячи рублей за тонну. По состоянию на вторник цены на бирже продолжили расти, и составили 46,252 тысячи рублей за тонну Аи-92 и 50,243 тысячи рублей за тонну Аи-95.

"Сегодня мы видим все те тренды, которые наблюдались в апреле и привели к стремительному росту оптовых и, как следствие, розничных цен. Сегодня в условиях зафиксированной цены розницы эти тренды очень сильно беспокоят нас и дают основания для прогнозирования нового топливного кризиса", — сказал Баженов.

При этом он подчеркнул, что для решения вопроса у регуляторов есть три возможных варианта: либо разрешить рост розничных цен на нефтепродукты, либо представить нефтяным компаниям дополнительные преференции и льготы, которые позволят сдерживать рост оптовых цен, либо предпринять оба этих действия одновременно. "Государству придется предпринимать меры, потому что бизнес не может существовать в условиях постоянного диспаритета оптовых и розничных цен. А диспаритет между оптом и розницей начинается уже сейчас: мы видим, что 92-ой бензин на бирже подорожал примерно на 4 тысячи рублей на тонну", — считает эксперт.

По его словам, если упрощать и брать средний стандарт разницы между оптом и розницей, то из-за диспаритета цен отрасль теряет около 1 миллиарда рублей ежедневно. "Ситуация на оптовом рынке очень тревожная, и она постепенно начала транслироваться на мелкий опт, где закупают нефтепродукты независимые розничные игроки. Более дорогие нефтепродукты, которые были закуплены на бирже на прошлой неделе, пока не пришли на мелкооптовый рынок, так как существует временной лаг, но уже сегодня сбыты на нефтебазах, в мелком опте начали подтягивать цены к оптовым", — заключил он.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации предпринял ряд мер для их стабилизации, в частности, договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время зафиксируют цены на уровне 30 мая. В июне курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что из-за заморозки цен на топливо на российском рынке нефтяники ежедневно недополучают 1 миллиард рублей выгоды.