МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Участники совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака обсудили ситуацию на российском топливном рынке, угроза роста розничных цен вследствие внешней конъюнктуры и выбытия ряда НПЗ на ремонт минимальна, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.

"На совещании у Козака обсуждалась ситуация на рынке моторного топлива. По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне. Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна", — сообщил Джус.

По его словам, Козак и нефтяные компании обсудили также завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, в частности, вопросы по демпфирующей надбавке и логистических коэффициентах. "Козак провел совещание по вопросам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Обсуждалась возможность снижения цены отсечения при расчете демпфирующей надбавки к обратному акцизу", — сообщил он.

Кроме того, обсуждалось введение логистических коэффициентов для субъектов, в которых он в настоящее время не предусмотрен, прежде всего в ДФО, добавил он.

В июне нефтяники и власти договорились об основных параметрах налогового маневра: снижении экспортных пошлин за шесть лет на пять процентных пунктов в год при эквивалентном росте НДПИ. Достигнуты договоренности также о введении обратного акциза на тонну переработанной нефти, но продолжались обсуждения по дополнительному плавающему акцизу (так называемая демпфирующая надбавка). Плавающий акциз должен частично или полностью (это обсуждалось) компенсировать рост экспортного netback (доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт).