МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) опровергает сообщения об отмене первичного размещения акций (IPO), передает информагентство SPA.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Saudi Aramco отложила IPO на неопределенный срок. Еще один источник сообщил агентству, что официально IPO не было отменено, но сейчас вероятность его отмены больше, чем вероятность его проведения.

"Правительство все еще привержено первичному размещению акций компании Saudi Aramco, но оставляет время на свое усмотрение, когда условия наиболее благоприятные", — заявил министр энергетики Саудовской Аравии и председатель правления компании Халид Аль-Фалих.

В марте министр сообщал, что первичное размещение акций компании может быть перенесено на 2019 год. Предполагалось, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций. При этом в СМИ появлялась информация о двухэтапном размещении компании на рынке, которое должно было начаться в 2018 году.

В июле агентство Блумберг со ссылкой на свои источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в SABIC. SABIC — четвертая по величине нефтехимическая компания в мире с рыночной капитализацией в 385,2 миллиарда саудовских риалов (более 100 миллиардов долларов).

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.