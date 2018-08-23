МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Работа одной из линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) приостановлена из-за технических неполадок, при этом серьезного влияния на отгрузку СПГ это не окажет, сообщил РИА Новости представитель Sakhalin Energy.

"Работа одной из двух линий остановлена, причина — техническая неполадка", — сказал представитель компании. "Значительного влияния на отгрузки не ожидается", — отметил он.

"Сахалин-2" является первым заводом СПГ в России. Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

В июне 2015 года "Газпром" и Shell подписали меморандум по проекту строительства третьей линии на заводе СПГ-проекта "Сахалин-2". Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода в 1,5 раза — до 15 миллионов тонн.