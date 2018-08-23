МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обсуждает с рядом нефтекомпаний возможность полного прекращения экспорта бензина в связи с осенними ремонтами на НПЗ, и "Сургутнефтегаз" уже намерен до конца сентября перенаправить с экспорта на внутренний рынок дополнительные объемы бензина, сообщил агентству "Прайм" начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

"У нас есть еще компании, с которыми мы проводим работу относительно полного прекращения экспортных поставок, несмотря на то, что экспортный рынок значительно премиальное внутреннего рынка. Ситуация эта подробно была разобрана вчера на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Поставлена задача не снижать бдительность с точки зрения контроля за ценовой ситуацией. Будем постоянно работать с компаниями, чтобы предложение на бирже было приемлемое, будем каждый день отслеживать ситуацию", — сказал он.

По словам Махонина, такое решение уже принял "Сургутнефтегаз". "Компания сейчас переориентируется на внутренний рынок и будет реализовывать товар на биржевых торгах, в том числе в дополнительную торговую сессию. Компания в месяц порядка 100 тысяч тонн способна обеспечить дополнительно на внутренний рынок. Это хороший объем – он может компенсировать выпадающие объемы по ремонтам и так далее. Период – до конца сентября, так как в сентябре запланировано несколько ремонтов на НПЗ", — рассказал представитель ФАС.

Он пояснил, что осенью запланирован ремонт на Нижегородском НПЗ "Лукойла", однако "Лукойол" накопил достаточные объемы топлива, и снижать предложение не будет. Кроме того, "Роснефть" досрочно завершит ремонт Куйбышевского и Ачинского НПЗ, поэтому повысит объемы предложения, в том числе на биржевых торгах. "Уйдет в ремонт Ангарский завод, но это плановый ремонт, и рынок к нему готов. Небольшое убытие будет по башкирскому заводу. Таким образом, запасы и полное перенаправление с экспорта на внутренний рынок должны объемы оптимизировать", — заключил Махонин.