МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Независимый топливный союз просит президента РФ Владимира Путина принять меры, чтобы избежать нового скачка цен на бензин, которые без этого уже осенью могут превысить 50 рублей, говорится в письме, направленном союзом в адрес Путина, возглавляющего президентскую комиссию по ТЭК.

В письме содержится список из 10 мер, которые, по мнению экспертов союза, уравновесят внутренний рынок и экспортную альтернативу.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации предпринял ряд мер для их стабилизации, которые оказались действенными. Однако на прошлой неделе оптовые цены на бензин, снижавшиеся с середины июня, опять пошли в рост. На этом фоне появились заявления о возможном скачке цен и в рознице.

При этом представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил в среду, что на совещании у чиновника с компаниями эта ситуация обсуждалась, и угроза роста розничных цен вследствие внешней конъюнктуры и выбытия ряда НПЗ на ремонт минимальна.

А начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной комиссии Дмитрий Махонин ранее в четверг заявил агентству "Прайм", что ФАС обсуждает с рядом нефтекомпаний возможность полного прекращения экспорта бензина в связи с осенними ремонтами на НПЗ, и "Сургутнефтегаз" уже намерен до конца сентября перенаправить с экспорта на внутренний рынок дополнительные объемы бензина.

БЕНЗИН ЗА ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ

"Аналитический центр Независимого топливного союза провел расчеты, которые демонстрируют, что российский топливный рынок сегодня находится накануне очередного кризиса аналогичного майскому росту цен на топливо… Независимый топливный союз направил в адрес председателя комиссии — президента РФ Владимира Путина — письмо с расчетными данными, свидетельствующими о надвигающемся кризисе на отечественном топливном рынках и мерах по его предотвращению", — говорится в сообщении союза, с которым ознакомилось агентство "Прайм".

По мнению НТС, объединяющего владельцев независимых от крупных нефтяных компаний АЗС, текущая динамика оптовых цен и экспортной альтернативы (нетбэка) по бензинам Аи-92 и Аи-95 и другие факторы позволяют прогнозировать значительный рост оптовых цен в ближайшие месяцы.

"Учитывая возрастающую доходность экспорта и отсутствие отлаженной системы поставок на внутренний рынок, все говорит за дальнейшее сокращение валового объема реализации на бирже. При сохраняющейся динамике указанных выше показателей оптовая цена неминуемо перешагнет рубеж в 50 тысяч рублей за тонну, что в условиях "заморозки" розничных цен приведет к очередному топливному кризису в стране. В розницу цена на бензин может пробить 50 рублей за литр уже осенью, если не предпринять решительных мер", — считают в НТС.

В союзе подчеркнули, что несмотря на то, что в конце весны-начале лета правительство предприняло ряд решительных мер, которые помогли обуздать цены на топливо, системных изменений в отрасли принято не было, и управление до сих пор происходит в ручном режиме.

ДЕСЯТЬ МЕР

Для недопущение кризиса НТС предлагает предпринять 10 мер, которые уравновесят внутренний рынок и экспортную альтернативу. В частности, союз предлагает увеличить обязательные объемы реализации на бирже до 25% по дизельному топливу и до 50% по бензинам, произвести поэтапное снижение акцизов на нефтепродукты с 1 января 2019 года, продолжить совершенствование биржевой торговли. НТС считает необходимым разработать и внедрить систему мониторинга розничных и мелкооптовых цен в режиме реального времени, а также создать перечень системно значимых АЗС или принять закон об использовании мобильных АЗС для обслуживания отдаленных или малонаселенных пунктов.

Также эксперты предлагают вернуть на АЗС возможность продажи алкоголя и изменить требования к постройке АЗС и ГАЗС в части требований по расстоянию нахождения от АЗК жилых строений.

Ряд новаций предлагается в законодательной сфере. В частности, НТС предлагает устранить понятие "коллективная группа налогоплательщиков" из топливной розницы, а также вернуть в рассмотрение и принять с рядом доработок проект федерального закона (ФЗ) "Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации", а также доработать 44-ФЗ и 223-ФЗ в части закупок нефтепродуктов с изменением условий формирования цены.

"Независимый топливный союз не сомневается, что в среднесрочной перспективе государство административными мерами сможет сдержать розничные цены, но если не предпринять срочных системных мер, то с завершением налогового маневра в нефтяной отрасли на фоне поднятия НДС с начала 2019 года ситуация с большей долей вероятности выйдет из под контроля", — заключается в сообщении.